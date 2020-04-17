Геннадий Москаль обвинил Геруса в работе на спецслужбы РФ и Беларуси

Председатель общественной организации «Народ Украины против коррупции» Геннадий Москаль обратился к Генеральному прокурору Украины Ирины Венедиктовой сообщение о преступлении председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса.

По словам Геннадия Москаля (который, работая заместителем председателя СБУ, курировал контрразведку), он усматривает в действиях господина Геруса признаки государственной измены - то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украина; перехода на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионажа, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

В своем обращении Геннадий Москаль приводит конкретные факты, которые могут свидетельствовать о работе господина Геруса в качестве агента влияния Российской Федерации, предоставляет информацию о методах финансирования спецслужбами РФ, а также раскрывает связи народного депутата в специальных органах России и Беларуси.

С текстом обращения Геннадия Москаля к генпрокурору, в котором изложены факты деятельности Геруса в интересах спецслужб Российской Федерации, можно ознакомиться на странице экс-главы Луганской области в Фейсбук.