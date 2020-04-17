За 7 мая в Украине выявлено 504 новых случая COVID-19

7 мая в Украине выявлено 504 случая заболевания COVID-19.

Всего в Украине исследовано 159 155 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на COVID-19 выявлен в 14195 случаях.

На амбулаторном лечении находятся 9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4430 человек. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 185 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

2706 пациентов уже выздоровели, из них 762 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость COVID-19 по по бластям Украины: