В Луганской области шпион пытался купить тайны за 400 долларов и перепродать за 10 тысяч

В Луганской области престован завербованный спецслужбами РФ украинец, который собирал сведения, составляющие государственную тайну.

СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Департаментом контрразведки СБУ разоблачили жителя Северодонецка, который по заданию спецслужбы РФ осуществлял вербовку военнослужащих Вооруженных Сил Украины и собирал сведения, составляющих государственную тайну.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, 6 мая 2020 шпион был задержан по подозрению в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) во время копирования документации (имитации) и ее пересылки ФСБ РФ.

По данным следствия, в 2018 году гражданин предоставил добровольное согласие представителям так называемого «министерства государственной безопасности ЛНР», которые действуют в интересах оккупационной администрации страны-агрессора под контролем ФСБ РФ, на совершение умышленных действий, направленных во вред обороноспособности Украины в период вооруженного конфликта.

Житель Северодонецка наладил контакты с военнослужащими ВСУ, которые имеют доступ к информации с грифом секретности «секретно», и за денежное вознаграждение в 400 долларов США предложил им предоставить документацию, касающуюся разработки военного вооружения.

За выполнение шпионских действий задержанный надеялся получить от боевиков и РФ 10 тыс. долларов США.