В Луганской области за 4 месяца собрали 1,930  млрд гривень налогов

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в январе-апреле 2020 плательщики Луганщины уплатили в сводный бюджет 1,930 млрд гривень. Это на 111,9 млн гривень больше, чем в январе-апреле 2019 года.

В частности, в государственный бюджет поступило 867,3 млн гривень. По сравнению с показателями за прошлый год поступления выросли на 41,9 млн гривень.

В разрезе основных платежей в государственный бюджет поступило 345 600 000 грн налога на доходы физических лиц и военного сбора; 354 500 000 грн налога на добавленную стоимость; 49 900 000 грн налога на прибыль предприятий; 8 млн грн акцизного налога.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 1 млрд 792 млн гривень.