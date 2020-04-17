Российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Попасной

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Попасной - боевики вели огонь из из станковых противотанковых гранатометов.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в Донецкой области - район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военнослужащих у Авдеевки, а вечером применил здесь подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По защитникам Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Окраины населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Неподалеку Тарамчук и Каменки противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.