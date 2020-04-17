» » Российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Попасной

Российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Попасной

Сегодня, 11:15 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреляли позиции  ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В Луганской области террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Попасной - боевики вели огонь из из станковых противотанковых гранатометов.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в Донецкой области - район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военнослужащих у Авдеевки, а вечером применил здесь подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
По защитникам Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Окраины населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Неподалеку Тарамчук и Каменки противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:53

В Кременной открыли для продавцов и жителей города «Центральный рынок»

Сегодня, 11:44

В Луганской области шпион пытался купить тайны за 400 долларов и перепродать за 10 тысяч

Сегодня, 11:19

В Луганской области за 4 месяца собрали 1,930  млрд гривень налогов

Сегодня, 11:15

Российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Попасной

Вчера, 15:20

В Украине разрешили всем желающим регистрироваться на дополнительный период ЗНО-2020

Вчера, 15:16

В оккупированном Луганске умер украинский поэт Григорий Половинко

Вчера, 14:47

В Донецкой области будут судить полицейских: 18-летнего парня били резиновой дубинкой и душили пакетом

Вчера, 10:40

Российские террористы из минометов обстреляли участок разведения сил в Донецкой области

Вчера, 10:04

В Луганской области 4 новых случая COVID-19

5-05-2020, 17:42

Луганские террористы пытались завербовать чиновницу Пенсионного фонда для получения информации о ветеранах

5-05-2020, 15:09

В оккупированном Луганске за сутки выявили 15 больных COVID-19

5-05-2020, 15:01

В Попасной 4 человека находятся на обсервации и 1 человек - на самоизоляции из-за COVID-19

Новости Украины:

Вчера, 14:39

Промтоварний ринок 7км у координації з Одеською ОДА допомагає лікарням регіону

5-05-2020, 13:24

В Одесской области прокурор требовал 4000 долларов за закрытие дела о похищении человека 

5-05-2020, 13:06

В Киеве открылись 3 рынка и кофейни

5-05-2020, 10:10

В Киеве пьяный водитель разбил три автомобиля и пытался покинуть место ДТП

2-05-2020, 18:28

В Киеве на 2 и 3 мая объявили штормовое предупреждение

28-04-2020, 14:14

В Одесской области предпринимателя и его жену пытали чтобы выбить деньги

28-04-2020, 12:59

Как продвинуть бренд на международных рынках

27-04-2020, 20:42

В Одессе рынок «7 километр» уменьшил тарифы для предпринимателей до 11 мая

22-04-2020, 22:16

Промрынок «7-й километр» помогает медикам Одесской области в борьбе с коронавирусом

21-04-2020, 13:04

В Одесской области город Подольск полностью блокируют Нацгвардией из-за вспышки COVID-19

21-04-2020, 11:33

Как увеличить квартиру с помощью мебели

17-04-2020, 00:23

Киев задыхается от дыма чернобыльских пожаров - ГСЧС просит не выходить на улицу

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

Российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Попасной » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня