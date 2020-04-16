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ЕС выделил 123,5 млн гривен предпринимателям Донбасса по программе FinancEast в рамках EU4Business

Вчера, 14:13 citynews.net.ua | Напечатать

Программа FinancEast, финансируемая Европейским Союзом, объявила результаты первых четырех месяцев работы. С декабря 2019 по апрель 2020 ЕС предоставил 123,5 млн гривен в виде субсидий и компенсаций для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей. Программа предусматривает возмещение до 50% стоимости инвестиционных проектов, а именно приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений.

«Донецкая и Луганская области сейчас, как никогда, нуждаются в помощи и инвестициях для устойчивого экономического и социального восстановления, – говорит Посол ЕС Матти Маасикас, глава Представительства ЕС в Украине. – Уже есть хороший старт: с начала года программа FinancEast в рамках EU4Business профинансировала почти 70 инвестиционных проектов микро- и малых предприятий. И эта цифра будет расти с помощью гранта, предоставленного Европейским Союзом».

FinancEast реализовывают немецкий государственный банк развития KfW и Фонд развития предпринимательства в рамках проекта «Поддержка Европейского Союза для Востока Украины» и инициативы ЕС EU4Business. Главными партнерами стали АО «Ощадбанк» и ООО «ОТП Лизинг». Так, с начала программы «Ощадбанк» предоставил финансирование для реализации 24 инвестиционных проектов в виде кредитов на сумму 66,5 млн гривен, из которых ЕС компенсировал 32 млн гривен. В свою очередь, «ОТП Лизинг» профинансировал 43 инвестиционных проекта на общую сумму 176,5 млн гривен, из которых ЕС компенсировал 91,5 млн гривен. Доля инвестиционных проектов из Луганской области составила 58%, а из Донецкой – 42%.

«Мы осознаем, насколько важен экономический рост в регионе, – говорит Андрей Мартемьянов, координатор программы FinancEast. – Подконтрольные правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей понесли значительные экономические потери, поэтому нашей целью является восстановление инвестиционной привлекательности этих регионов. Именно с этой целью мы инициировали реализацию программы FinancEast. Количество полученных нами заявок, и уже профинансированных инвестиционных проектов ММСП, свидетельствует о том, что за первые месяцы действия программы она стала важной составляющей процесса восстановления экономического развития Донбасса».

Для реализациӥ программы Европейский Союз выделил грант в размере 9,5 млн евро. FinancEast стартовала 20 декабря 2019 и продлится до 2022 года или ранее, если будут использованы все средства. «Ощадбанк» и «ОТП Лизинг» и в дальнейшем будут активно получать заявки от ММСП на финансирование инвестиционных проектов. Более подробно с условиями программы можно ознакомиться на сайте.

 

Фонд развития предпринимательства создан на базе Немецко-Украинского Фонда, который был основан Немецким государственным банком развития KfW, Кабинетом Министров Украины и Национальным банком Украины.

EU4Business — это инициатива ЕС, которая поддерживает частный сектор в странах Восточного партнерства, в частности в Украине. Ее целью является улучшение бизнес-среды путем предоставления профессиональных советов и доступа к финансированию МСП. Поддержка по инициативе EU4Business предоставляется совместно с другими организациями. Инициатива способствует росту и созданию новых рабочих мест.


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ЕС выделил 123,5 млн гривен предпринимателям Донбасса по программе FinancEast в рамках EU4Business » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня