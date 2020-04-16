В апреле 2020 бюджет Украины недополучил 13,643 млрд гривень

Доходы Государственного бюджета Украины за апрель 2020 составляли 103,950 млрд грн, что на 13,643 млрд грн, или на 11,6% меньше планового показателя на этот месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

В то же время в апреле 2020 года доходы Государственного бюджета были ниже против показателя аналогичного месяца прошлого года на 7,990 млрд грн, или на 7,1%.

По данным Госказначейства, доходы государственного бюджета в январе-апреле текущего года достигли 314,984 млрд грн, что на 41,393 млрд грн, или на 11,6% ниже планового показателя на этот период.

В январе-апреле этого года доходы госбюджета уменшились на 7,580 млрд грн, или на 2,3% против аналогичного периода 2019 года.