В Луганской области выявили новый случай COVID-19 у жителя Лисичанска

За 4 мая в Украине выявили 366 новых случаев COVID-19. В Луганской области выявлен один новый случай в Лисичанске.

В Луганской области с начала проведения исследований выявлены заболевшие: Лисичанск - 11 Рубежное - 10 Кормянский район - 6, Новопсковский район - 5, Старобельский район - 3, Беловодский район - 1, Станично-Луганский район - 1, Северодонецк - 1.

Всего в Украине исследовано 139 759 образцов методом ПЦР, из них подтверждено 12697 случаев COVID-19.

На амбулаторном лечении в Украине находятся 8935 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 3762 человек, из них 157 детей и 418 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 167 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

1875 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость COVID-19 по областям Украины: