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В Луганской области выявили новый случай COVID-19 у жителя Лисичанска

Вчера, 10:03 citynews.net.ua | Напечатать

За 4 мая в Украине выявили 366 новых случаев COVID-19. В Луганской области выявлен один новый случай в Лисичанске.

В Луганской области с начала проведения исследований выявлены заболевшие: Лисичанск - 11 Рубежное - 10 Кормянский район - 6, Новопсковский район - 5, Старобельский район - 3, Беловодский район - 1, Станично-Луганский район - 1, Северодонецк - 1.

Всего в Украине исследовано 139 759 образцов методом ПЦР, из них подтверждено 12697 случаев COVID-19.

На амбулаторном лечении в Украине находятся 8935 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 3762 человек, из них 157 детей и 418 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 167 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

1875 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость COVID-19 по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 454 (216 выздоровели)
  • Волынская обл. - 343 (88 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 478 (70 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 83 (13 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 448 (31 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 546 (65 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 287 (86 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1015 (91 выздоровел)
  • м. Киев - 1583 (91 выздоровели)
  • Киевская обл. - 866 (85 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 401 (154 выздоровели)
  • Львовская обл. - 514 (106 выздоровели)
  • Луганская обл. - 38 (7 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 163 (18 выздоровели)
  • Одесская обл. - 469 (18 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 231 (36 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 779 (91 выздоровел)
  • Сумская обл. - 112 (63 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 923 (172 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 377 (36 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 142 (57 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 119 (28 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 314 (69 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1948 (175 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 64 (9 выздоровели).

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