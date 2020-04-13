В Лисичанске массово разносят поддельные счета за воду и водоотведение

В Лисичанске в последнее время в социальных сетях публикуется информация с призывом не платить деньги за полученные услуги по водоснабжению и водоотведению на расчетный счет ООО «Партнер КП». Также появляется информация с призывом осуществлять платежи на неизвестные счета.

Как сообщили в персс-службе. єта информация является ложной.

В Лисичанском городском совете обвинили в провокации «отдельные политические силы», которые «для личных интересов и амбиций пытаются остановить работу Лисичанскводоканал, призывают население не платить деньги за водоснабжение или платить на неизвестные счета тем самым доказывают предприятие к банкротству».

Городской совет просит принимать во внимание информацию только из официальных сайтов ЛКСП «Лисичанскводоканал» и Лисичанского городского совета.

Также в городском совете напомнили правильные реквизиты для оплаты:

ПП «Партнер КП» №UA873046650000026002300356268, код ЄДРПОУ 43571718 МФО304665 ТВБВ № 10012\087 філії — Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Также что каждый абонент может произвести оплату в кассе абонентского отдела ЛКСП «Лисичанскводоканал» по адресу: ул. В. Сосюры 168, в Лисичанске и на сайте abonentinfo.com, убедившись что уплаченные им средства были списаны с его лицевого счета осуществив сверку в абонентском отделе или по телефону ЛК СП «Лисичанскводоканал».

В то же время, как сообщил депутат Лисичанского городского совете Виталий Шведов, жителей Лисичанска от отключения водоснабжения спасает только карантин - задолженность ЛКСП «Лисичанскводоканал» за текущее потребление составляет около 8 млн гривень.