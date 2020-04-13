За 3 мая в Украине подтверждено 418 новых случаев заболевания COVID-19. Еще 502 случая было выявлено в субботу, 2 мая.

На амбулаторном лечении в украинских больницах находятся 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 134592 образца методом ПЦР, 12331 из них дали положительный результат на COVID-19.

1619 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: