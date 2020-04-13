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За 3 мая в Украине подтверждено 418 новых случаев заболевания COVID-19

Вчера, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

За 3 мая в Украине подтверждено 418 новых случаев заболевания COVID-19. Еще  502 случая было выявлено в субботу, 2 мая.

На амбулаторном лечении в украинских больницах находятся 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 134592 образца методом ПЦР, 12331 из них дали положительный результат на  COVID-19.

1619 пациентов уже выздоровели  - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 436 (146 выздоровели)
  • Волынская обл. - 340 (64 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 460 (64 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 81 (12 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 430 (23 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 531 (61 выздоровел)
  • Запорожская обл. - 285 (79 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 984 (86 выздоровели)
  • м. Киев - 1535 (80 выздоровели)
  • Киевская обл. - 853 (83 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 401 (121 выздоровел)
  • Львовская обл. - 506 (95 выздоровели)
  • Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 161 (6 выздоровели)
  • Одесская обл. - 427 (17 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 227 (26 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 750 (78 выздоровели)
  • Сумская обл. - 112 (62 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 896 (159 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 361 (36 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 139 (52 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 116 (27 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 312 (64 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1887 (159 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 64 (6 выздоровели).

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