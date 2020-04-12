» » В Луганской области российские террористы непрерывно обстреливают Новотошковское и Золотое из артиллерии и минометов

В Луганской области российские террористы непрерывно обстреливают Новотошковское и Золотое из артиллерии и минометов

Вчера, 11:04 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики вели огонь по позициям ВСУ  из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские наемники трижды вели обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковское из минометов калибром 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а поздно вечером выпустили 32 артиллерийских снаряда калибра 122 мм.
По позициям неподалеку Новоалександровки, Новозвановки и дважды Орехово враг вел огонь из минометов 120-го калибра, использовав 56 мин.
По поселку Золотое российские террористы выпустили 64 мины 82-го калибра, а также вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 1 мая, российские террористы продолжили обстрел позиций Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов оккупанты использовали 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
Также продолжаются обстрелы в районе Новотошковского из 82 мм минометов.

В результате обстрелов 2 бойца получили ранения.и из крупнокалиберных пулеметов.
30 апреля потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 11:12

В Украине за 30 апреля выявлено 455 новых случаев  COVID-19. В Луганской области - 2 заболевших

Вчера, 11:04

В Луганской области российские террористы непрерывно обстреливают Новотошковское и Золотое из артиллерии и минометов

30-04-2020, 15:11

Прокуратура Венедиктовой и полиция Авакова храбро обнаружили оружие на базе спецназа

30-04-2020, 14:30

С 1 мая в Луганской области откроют рынки. С антисептиками и градусником

30-04-2020, 13:14

6 лет захвата Луганской ОГА: под кабинетами руководителей «правительства «ЛНР» российские террористы пытали и убивали заключенных

30-04-2020, 10:47

В Луганской области российские террористы обстреляли Новотошковское и Новозвановку из минометов

30-04-2020, 10:36

29 апреля в Украине выявлено 540 новых случаев COVID-19

29-04-2020, 15:54

В Украине нарастают протесты малого бизнеса. А как в других странах?

29-04-2020, 13:22

В оккупированном Луганске объявили тотальный карантин с запретом транспорта

29-04-2020, 13:05

В Луганской области 6-летние дети-вандалы разрушили 30 могил

29-04-2020, 12:38

Национальный банк Украины 3 июня введет в обращение монету номиналом 10 гривень

29-04-2020, 10:45

В Украине за сутки выявили 456 новых заболевших COVID-19. В Луганской области - 1 человек

Новости Украины:

28-04-2020, 14:14

В Одесской области предпринимателя и его жену пытали чтобы выбить деньги

28-04-2020, 12:59

Как продвинуть бренд на международных рынках

27-04-2020, 20:42

В Одессе рынок «7 километр» уменьшил тарифы для предпринимателей до 11 мая

22-04-2020, 22:16

Промрынок «7-й километр» помогает медикам Одесской области в борьбе с коронавирусом

21-04-2020, 13:04

В Одесской области город Подольск полностью блокируют Нацгвардией из-за вспышки COVID-19

21-04-2020, 11:33

Как увеличить квартиру с помощью мебели

17-04-2020, 00:23

Киев задыхается от дыма чернобыльских пожаров - ГСЧС просит не выходить на улицу

16-04-2020, 17:09

Рынок 7-километр назвал фальшивкой и провокацией информацию притеснении предпринимателей

16-04-2020, 14:11

В Одессе требуют закрыть все продуктовые рынки

13-04-2020, 13:54

В Киеве наконец закрывают на карантин рассадник COVID-19 в Киево-Печерской лавре

13-04-2020, 13:41

В Киеве оштрафовали 814 нарушителей карантина COVID-19

12-04-2020, 17:21

Одесский рынок «7 километр» снижает тарифы для предпринимателей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

В Луганской области российские террористы непрерывно обстреливают Новотошковское и Золотое из артиллерии и минометов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня