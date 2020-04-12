В Луганской области российские террористы непрерывно обстреливают Новотошковское и Золотое из артиллерии и минометов

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики вели огонь по позициям ВСУ из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские наемники трижды вели обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковское из минометов калибром 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а поздно вечером выпустили 32 артиллерийских снаряда калибра 122 мм.

По позициям неподалеку Новоалександровки, Новозвановки и дважды Орехово враг вел огонь из минометов 120-го калибра, использовав 56 мин.

По поселку Золотое российские террористы выпустили 64 мины 82-го калибра, а также вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 1 мая, российские террористы продолжили обстрел позиций Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов оккупанты использовали 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Также продолжаются обстрелы в районе Новотошковского из 82 мм минометов.

В результате обстрелов 2 бойца получили ранения.и из крупнокалиберных пулеметов.

30 апреля потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.