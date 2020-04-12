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Прокуратура Венедиктовой и полиция Авакова храбро обнаружили оружие на базе спецназа

Сегодня, 15:11 citynews.net.ua | Напечатать

Военная прокуратура и Нацполиция Донецкой области на базе 3-го полка спецназа в Днепропетровской области сфальсифицировали уголовное дело и попали в скандал. Об этом пишет Цензор.

Имея всю информацию о военной базе они заявили о якобы выявлении масштабного схрон с оружием неизвестного происхождения, опубликовали отчет и фото.

Первым об этом сообщил Юрий Бутусов.

«Присылайте срочно санитаров и вакцину от тупости в Военную прокуратуру и Нацполицию Донецкой области и в Пресс-службу Офиса Генпрокурора, которые на базе 3-го полка спецназначения в Днепропетровской области сфальсифицировали уголовное дело и сейчас себе еще орденов добудут».

«Вчера Офис Генерального прокурора громко заявил об обнаружении масштабного схрон с оружием, в состав которого входят БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов. И добавили много превосходного качества фото с изображением оружия, заявив, что не знают происхождения и собственников».

 

Свою точку зрения высказала журналист Татьяна Даниленко.

«Генпрокуратура устроила облаву на базе 3-го полка Сил Специального Назначения — элитного подразделения украинской армии. На военной базе, конечно, была обнаружена военная техника. Судя по всему, теперь она арестована.

История этой базы и этой техники такова: раньше они находились в пользовании УДА Дмитрия Яроша. Когда подразделения Яроша попросили с фронта, они все свое добро передали государству. Именно этому полку.

Не пропили, не продали в Сирию, Африку или наркоторговцам в Латинскую Америку, а бесплатно дали в пользование воюющему подразделения регулярной украинской армии.

Следует отдельно сказать, что данная техника, как и база, стоят реальных денег. Это миллионы долларов. Бойцам Яроша эта техника не с неба упала. Они раздобыли ее немалой кровью.

Формально легализовать это оружие почти нереально. Хотя по поручению главнокомандующего ВСУ Хомчака, процедура приема имущества на баланс 3-го полка УСН уже шла. Но здесь нагрянули орлы Венедиктовой…

Что за этой абсурдной историей может стоять? Юрий Бутусов написал, что это — пример беспрецедентной тупости и очковтирательство.

Но, боюсь, здесь речь идет не только о тупости. С высокой вероятностью власть начинает сознательно обезоруживать наиболее эффективные подразделения в рамках своих договоренностей с РФ».

Глава УДА Дмитрий Ярош подтвердил данную информацию.

«Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА, которую знают все. Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, здесь якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат».


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