С 1 мая в Луганской области откроют рынки. С антисептиками и градусником

С 1 мая в Луганской области откроют агропродовольственного рынки при наличии разрешительных документов и соблюдении карантинных требований

Об этом заявил сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сергей Гайдай.

«Алгоритм открытия рынков разработан, однако с жесткими карантинными требованиями и усиленным контролем. Поэтому, с 1 мая на Луганщине откроют рынки у которых есть все разрешительные документы. При наличии нарушений эти объекты будут закрыты», - отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Он поручил Главному управлению Держпродспоживслужбы в Луганской области, Главному управлению Национальной полиции в Луганской области и руководителям органов местного самоуправления обеспечить контроль за выполнением требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 27.04.2020 № 14, которым установлены требования профилактических мер противодействия распространению коронавируса при торговле пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках.

Это, как сообщила начальник Главного управления Держпродспоживслужбы в Луганской области Рита Холоденко, наличие регистрации рынка, а допуск работников, продавцов и посетителей будет происходить исключительно в медицинской маске и с прохождением температурного скрининга.

Обязательным является оборудование на каждом входе в рынок диспенсеров с антисептиком.

Важно, что количество посетителей, которые одновременно будет находиться на территории рынка, не должно превышать соотношение «один покупатель на десять кв. метров торговой площади». Расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров. Кроме того, места торговли будут оборудованы защитными экранами из пленки или пластика между продавцами и покупателями. Контактные поверхности дезинфицировать каждые 3:00 и тому подобное.

Также поручено органам власти на местах принять соответствующие решения о возможности возобновления работы таких рынков, а их руководителям - принять меры по приведению торговых мест в соответствии с требованиями вышеназванного постановления.

Внеплановые мероприятия государственного надзора для определения возможности работы агропродовольственных рынков во время действия карантина будут проводиться постоянно.

Фото: ЖЖ