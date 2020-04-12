С 1 мая в Луганской области откроют рынки. С антисептиками и градусником

С 1 мая в Луганской области откроют рынки. С антисептиками и градусникомСегодня, 14:30
С 1 мая в Луганской области откроют агропродовольственного рынки при наличии разрешительных документов и соблюдении карантинных требований
Об этом заявил сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сергей Гайдай.
«Алгоритм открытия рынков разработан, однако с жесткими карантинными требованиями и усиленным контролем. Поэтому, с 1 мая на Луганщине откроют рынки у которых есть все разрешительные документы. При наличии нарушений эти объекты будут закрыты», - отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Он поручил Главному управлению Держпродспоживслужбы в Луганской области, Главному управлению Национальной полиции в Луганской области и руководителям органов местного самоуправления обеспечить контроль за выполнением требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 27.04.2020 № 14, которым установлены требования профилактических мер противодействия распространению коронавируса при торговле пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках.
Это, как сообщила начальник Главного управления Держпродспоживслужбы в Луганской области Рита Холоденко, наличие регистрации рынка, а допуск работников, продавцов и посетителей будет происходить исключительно в медицинской маске и с прохождением температурного скрининга.
Обязательным является оборудование на каждом входе в рынок диспенсеров с антисептиком.
Важно, что количество посетителей, которые одновременно будет находиться на территории рынка, не должно превышать соотношение «один покупатель на десять кв. метров торговой площади». Расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров. Кроме того, места торговли будут оборудованы защитными экранами из пленки или пластика между продавцами и покупателями. Контактные поверхности дезинфицировать каждые 3:00 и тому подобное.
Также поручено органам власти на местах принять соответствующие решения о возможности возобновления работы таких рынков, а их руководителям - принять меры по приведению торговых мест в соответствии с требованиями вышеназванного постановления.
Внеплановые мероприятия государственного надзора для определения возможности работы агропродовольственных рынков во время действия карантина будут проводиться постоянно.
Фото: ЖЖ