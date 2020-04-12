В Луганской области российские террористы обстреляли Новотошковское и Новозвановку из минометов

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

29 апреля террористы обстреливали позиции ВСУ и дома мирных жителей из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибром 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово из минометов 82-го калибра.

В районе Попасной боевики вели обстрел из 120 мм минометов, всего выпустив 15 мин.

В Донецкой области зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Российские боевики вели огонь по позициям ВСУ неподалеку Верхнеторецкого с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.

Со снайперского вооружения враг обстрелял украинских военных в районе Новомихайловки.

Рядом с Водяным оккупанты дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Неподалеку Павлополя российские наемники дважды применяли гранатометы различных систем.

У Гнутово оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а защитников Старогнатовки, Тарамчука и Авдеевки враг обстреливал из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По окрестностям Марьинки противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил боевую травму.