29 апреля в Украине выявлено 540 новых случаев COVID-19

29 апреля в Украине выявлено 540 новых случаев COVID-19Сегодня, 10:36
За 29 апреля в Украине выявлено 540 новых случаев заболевания COVID-19.
На амбулаторном лечении находятся 7192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3214 человек, из них 140 детей и 350 медиков.
Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.
С начала тестирования в Украине исследовано 111 859 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на вирус подтвержден в 10406 случаев.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Заболеваемость COVID-19 по областям Украины:
- Винницкая обл. - 417 (127 выздоровели)
- Волынская обл. - 280 (60 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 347 (23 выздоровели)
- Донецкая обл. - 68 (10 выздоровели)
- Житомирская обл. - 374 (21 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 419 (48 выздоровели)
- Запорожская обл. - 243 (62 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 862 (72 выздоровели)
- м. Киев - 1401 случай (75 выздоровели)
- Киевская обл. - 664 (73 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 391 (100 выздоровели)
- Львовская обл. - 430 (77 выздоровели)
- Луганская обл. - 33 (4 выздоровели)
- Николаевская обл. - 126 (5 выздоровели)
- Одесская обл. - 277 (15 выздоровели)
- Полтавская обл. - 203 (21 выздоровел)
- Ровенская обл. - 637 (59 выздоровели)
- Сумская обл. -102 (57 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 779 (78 выздоровели)
- Харьковская обл. - 249 (20 выздоровели)
- Херсонская обл. - 111 (35 выздоровел)
- Хмельницкая обл. - 82 (20 выздоровели)
- Черкасская обл. - 290 (60 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1571 (110 выздоровели)
- Черниговская обл. - 50 (6 выздоровели).