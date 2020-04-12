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29 апреля в Украине выявлено 540 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:36 citynews.net.ua | Напечатать

За 29 апреля в Украине выявлено 540 новых случаев заболевания COVID-19. 

На амбулаторном лечении находятся 7192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3214 человек, из них 140 детей и 350 медиков.

Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.

С начала тестирования в Украине  исследовано 111 859 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на вирус подтвержден в 10406 ​​случаев. 

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость COVID-19 по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 417 (127 выздоровели)
  • Волынская обл. - 280 (60 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 347 (23 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 68 (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 374 (21 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 419 (48 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 243 (62 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 862 (72 выздоровели)
  • м. Киев - 1401 случай (75 выздоровели)
  • Киевская обл. - 664 (73 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 391 (100 выздоровели)
  • Львовская обл. - 430 (77 выздоровели)
  • Луганская обл. - 33 (4 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 126 (5 выздоровели)
  • Одесская обл. - 277 (15 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 203 (21 выздоровел)
  • Ровенская обл. - 637 (59 выздоровели)
  • Сумская обл. -102 (57 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 779 (78 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 249 (20 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 111 (35 выздоровел)
  • Хмельницкая обл. - 82 (20 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 290 (60 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1571 (110 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 50 (6 выздоровели).

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