29 апреля в Украине выявлено 540 новых случаев COVID-19

За 29 апреля в Украине выявлено 540 новых случаев заболевания COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 7192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3214 человек, из них 140 детей и 350 медиков.

Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.

С начала тестирования в Украине исследовано 111 859 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на вирус подтвержден в 10406 ​​случаев.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость COVID-19 по областям Украины: