В оккупированном Луганске объявили тотальный карантин с запретом транспорта

В оккупированном российскими террористами Луганске, заболеваемость новым коронавирусом COVID-19 вышла из-под контроля.

Несмотря на то, что несколько городов в оккупированных районах области (Первомайск, Хрустальный) находятся в полной изоляции, остановить распространение вируса не удалось.

В самом Луганске зафиксирована вспышка на подстанции скорой помощи, где заразились 12 человек.

Рост заболеваемости заставил оккупационные власти закрыть с 30 апреля 2020 года на карантин практически все оккупированнные районы Луганской области. Запрет вступает в силу в 23:00.

Что запретили гражданам оккупированного Луганска на карантине:

С 27 апреля:

Запрещается передвижение граждан с проявлениями острой респираторной инфекции и острых респираторных заболеваний, в том числе с использованием всех видов транспортных средств, за исключением случаев госпитализации «скорой медицинской помощью».

С 30 апреля:

Вводится запрет всех видов передвижения общественного транспорта (городской, в т. ч. электрический и такси, пригородный). Передвижение специализированного, служебного, аварийного транспорта, а также транспорта по доставке пищевых продуктов осуществляется без ограничений.

Прекращается работа рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами.

Объекты торговли (супермаркеты, магазины и др.) должны обеспечить проведение мероприятий по предотвращению массового скопления населения в торговых залах (не более 1 человека на 10 кв. м. торговой площади), у касс, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Также в местах скопления людей планируется проводить дезинфекцию по режимам, применяемым при вирусных инфекциях, всех объектов торговли всех форм собственности, общественного транспорта, вокзалов и других мест общего пользования.

С 4 мая на несколько дней останавливается работа дошкольных образовательных учреждений.