В Украине за сутки выявили 456 новых заболевших COVID-19. В Луганской области - 1 человек

28 апреля в Украине выявлено 456 новых случаев заболевания COVID-19. В Луганской области - 1 больной.

«За последние сутки на Луганщине сделано 47 исследований методом ПЦР. Один из них - положительный, - сообщила руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко. - Это женщина, жительница города Рубежное. Она вернулась из-за границы 12 апреля. Находилась на самоизоляции, в последний день которой женщине сделали быстрый тест. После полученного положительного результата было проведено ПЦР-тестирование».

Всего амбулаторном лечении в украинских больницах находятся 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработника. Нуждались в госпитализации 3093 человек, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

1103 пациенты уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В частности болезнь подтверждена в 672 детей и 1976 медиков.

Всего в Украине исследовано 104544 образца методом ПЦР, из них 9866 случаев дали положительный результат на COVID-19.

Заболеваемость COVID-19 по областям Украины: