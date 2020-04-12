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В Украине за сутки выявили 456 новых заболевших COVID-19. В Луганской области - 1 человек

Сегодня, 10:45 citynews.net.ua | Напечатать

28 апреля в Украине выявлено 456 новых случаев заболевания  COVID-19. В Луганской области - 1 больной.

«За последние сутки на Луганщине сделано 47 исследований методом ПЦР. Один из них - положительный, - сообщила руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко. - Это женщина, жительница города Рубежное. Она вернулась из-за границы 12 апреля. Находилась на самоизоляции, в последний день которой женщине сделали быстрый тест. После полученного положительного результата было проведено ПЦР-тестирование».

Всего  амбулаторном лечении в украинских больницах находятся 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработника. Нуждались в госпитализации 3093 человек, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

1103 пациенты уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В частности болезнь подтверждена в 672 детей и 1976 медиков.

Всего в Украине исследовано 104544 образца методом ПЦР, из них 9866 случаев дали положительный результат на COVID-19.

Заболеваемость COVID-19 по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 412 случаев (101 выздоровел)
  • Волынская обл. - 271 случай (55 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 323 случая (17 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 357 случаев (18 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 403 случая (43 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 228 случаев (51 выздоровел)
  • Ивано-Франковская обл. - 821 случай (72 выздоровели)
  • м. Киев - 1341 случай (69 выздоровели)
  • Киевская обл. - 643 случая (70 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 377 случаев (81 выздоровел)
  • Львовская обл. - 405 случаев (66 выздоровели)
  • Луганская обл. - 33 случая (3 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 116 случаев (5 выздоровели)
  • Одесская обл. - 261 случай (13 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 188 случаев (20 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 588 случаев (49 выздоровели)
  • Сумская обл. - 98 случаев (55 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 708 случаев (76 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 237 случаев (19 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 111 случаев (31 выздоровел)
  • Хмельницкая обл. - 81 случай (18 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 282 случая (60 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1489 случаев (97 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 41 случай (4 выздоровели).

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