Зеленский назначил нового главу Попаснянской райадминистрации

Зеленский назначил нового главу Попаснянской райадминистрацииВчера, 23:09
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Попасняской районной администрации.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Президента Украины.
Согласно указу №305/2020-рп от 28 апреля руководителем Попаснянской РГА назначен Роман Власенко.
Про призначення Р.Власенка головою Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області
Призначити ВЛАСЕНКА Романа Геннадійовича головою Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
28 квітня 2020 року