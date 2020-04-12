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Российские террористы обстреляли Золотое из артиллерии. 1 солдат погиб

Вчера, 23:02 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции ВСУ в Луганской области.

Российские террористы из района жилых кварталов Голубовского вели обстрел  из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С направлении оккупированного Первомайска оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 «Золотое».

В результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимон с жизнью.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

Напомним - именно в городе Золотое президент Зеленский, угрожая ветеранам протестовавшим против отвода войск, гарантировал безопасность мирным жителям и утверждал что если перестать стрелять наступит мир.


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