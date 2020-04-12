30 апреля запланирована видеовстреча министров иностранных дел «нормандского формата» по Донбассу

Основная цель «виртуальной» встречи в четверг министров иностранных дел стран «нормандской четверки» — оценить, что было сделано с момента Парижского саммита и до 30 апреля для прекращения российской агрессии на Донбассе.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

«Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии. Давно назрела необходимость в разговоре министров «нормандского формата», ведь мы видим, что решение парижского саммита пробуксовывают. Нам нужно придать импульс на пути к их выполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет достигать новых договоренностей и двигаться путем к прекращению войны, к деоккупации украинских территорий и, наконец, п ипинення российской агрессии в целом. Поэтому основная цель этой встречи, во-первых, оценить, что было сделано с момента Парижского саммита и в этот четверг», — отметил министр.

По его словам, по мнению украинской стороны, здесь с позитива можно отметить лишь обмен и возврат незаконно удерживаемых граждан.

«Второе — попробовать, и это будет наверняка самая сложная часть разговора, установить причины, почему на других направлениях, по другим вопросам — у нас происходит стагнация. Третий элемент — найти и выработать очерки решений для существующих проблем и придать импульс ТКГ для того, чтобы она непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементации», — заявил Кулеба.