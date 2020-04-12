В Луганской области Крымское и Попасную российские террористы обстреляли из минометов

27 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили соглашение о прекращении огня и обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы продолжают ежедневно обстреливать позиции ВСУ в районе Крымского - вчера боевики выпустили по позициям ВСУ 7 мин из тяжелых минометов, а также вели огонь из стрелкового оружия.

Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Катериновки, где боевики вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра.

Также из тяжелых минометов боевики обстреляли окраины Попасной.

В Донецкой области боевики открывали огонь по позициям неподалеку Марьинки, Опытного и Новоселовки Второй опорные пункты Объединенных сил враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции в районе Южного и Травневого обстреливали из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения.