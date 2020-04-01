В 15 прифронтовых громадах Донбасса пошили более 21 000 защитных масок

Волонтеры в 15 прифронтовых громадах Донбасса, поддержанных Гуманитарной миссией «Пролисок» и UNHCR Ukraine — Агентство ООН у справах біженців в Україні в рамках проектов мобилизации громад, пошили более 21 000 защитных масок.

Как сообщили в миссии «Пролисок», пошитые трехслойные защитные маски передаются медикам, социальным работникам, в Центры предоставления админуслуг и другие учреждения.

Проект по пошиву масок реализуется инициативными группами в таких населенных пунктах: Часов Яр, Пшеничное, Золотое, Счастье, Петропавловка, Свободное, Станица Луганская, Передельское, Новгородское, Луганское, Марьинка, Ласточкино, Попасная, Крымское и Мирное.

«Громадам были переданы ткань, материалы, фурнитура, а также инструменты и швейное оборудование для изготовления защитных масок во время пандемии СOVID-19 на общую сумму более 173 тысяч гривень», — отметил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин (Evgeny Kaplin).

Защитные маски уже переданы медикам амбулатории пгт Новгородское, фельдшерского пункта с. Сухая Балка, фельдшерского пункта города Золотое-4, амбулатории общей практики семейной медицины № 1 города Золотое, фельдшерского пункта пгт Нижнее, Петропавловской больницы, больницы Горское, Счастьинской городской больницы, Троицкой сельской амбулатории, фельдшерского пункта с. Возрождение, Часовоярской городской больницы, персоналу Хосписа для пожилых людей г. Часов Яр.

Также сотрудники Гуманитарной миссия «Пролиска» отвезли маски сотрудникам Центра предоставления админуслуг г. Часов Яр, Станично-Луганского и Попаснянского районных территориальных центров социального обслуживания населения, провизорам аптек в Золотом-1 и Золотом-2, клиентам «Ощадбанка» в г. Светлодарск и жителям сел с ограниченным доступом Песчаное, Орехово и Екатериновка.