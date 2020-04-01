В Северодонецке сгорело 27 гектаров леса - фото

Крупный лесной пожар, который произошел 24 апреля в лесном массиве, расположенном между аэропортом и поселком Вороново, уничтожил 27 гектаров леса.

Как сообщили в ДСНС, возгорание началось в лесном массиве, расположенном между аэропортом и поселком Вороново. Начался пожар в 14:40, локализован в 18:40.

На тушение пожара потребовалось более 5 часов.

Этот пожар был особенно сложным для северодонецких подразделений ДСНС, поскольку огонь перекинулся на кроны деревьев, а сильный ветер ускорил распространие огня.

В результате пожара выгорело 27 га соснового леса в возрасте от 10 до 60 лет, и сухая трава на 8 га территории, прилегающей к лесу.