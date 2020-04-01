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В Украине за сутки выявили 392 новых случая COVID-19. Всего - 9009 случаев

Сегодня, 10:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за сутки выявили 392 новых случая COVID-1.

На амбулаторном лечении 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2833 человек, из них 124 ребенка и 294 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

С начала эпидемии в Украине исследовано 93519 образцов методом ПЦР и подтверждено 9009 случаев COVID-19.

В частности болезнь подтверждена в 614 детей и 1749 медиков.

864 пациентов уже выздоровели, из них 169 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость COVID-19 по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 398 случаев (64 выздоровели)
  • Волынская обл. - 254 случая (49 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 319 случаев (13 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 351 случай (10 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 375 случаев (30 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 204 случая (39 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 761 случай (66 выздоровели)
  • м. Киев - 1220 случаев (60 выздоровели)
  • Киевская обл. - 570 случаев (57 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 337 случаев (54 выздоровели)
  • Львовская обл. - 358 случаев (57 выздоровели)
  • Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 115 случаев;
  • Одесская обл. - 240 случаев (9 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 173 случая (14 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 522 случая (46 выздоровели)
  • Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 612 случаев (70 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 196 случаев (15 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 88 случаев (15 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 72 случая (16 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 267 случаев (55 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1375 случаев (60 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 35 случаев (4 выздоровели).

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В Украине за сутки выявили 392 новых случая COVID-19. Всего - 9009 случаев » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня