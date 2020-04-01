В Украине за сутки выявили 392 новых случая COVID-19. Всего - 9009 случаев

В Украине за сутки выявили 392 новых случая COVID-1.

На амбулаторном лечении 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2833 человек, из них 124 ребенка и 294 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

С начала эпидемии в Украине исследовано 93519 образцов методом ПЦР и подтверждено 9009 случаев COVID-19.

В частности болезнь подтверждена в 614 детей и 1749 медиков.

864 пациентов уже выздоровели, из них 169 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость COVID-19 по областям Украины: