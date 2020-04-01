В Луганской области российские террористы обстреляли ВСУ из артиллерии и тяжелых минометов

26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства о прекращении огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружие.

В Луганской области уже сегодня, 27 апреля террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Катериновки из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 26 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 82-го калибра по украинским защитникам неподалеку Новотошковское.

Позиции ВСУ в поселке Золотое (район улицы Вторая Вольная) были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ночью со стороны оккупированного поселка пункта Степове в сторону подразделений Объединенных сил у Крымского враждебные наемники выпустили шесть артиллерийских снарядов 152-го калибра.

В Донецкой области восемь нарушений режима прекращения огня прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Противник дважды обстрелял позиции ВСУ у Лебединского, используя вооружение БМП-2, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По защитникам Широкино оккупанты дважды вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов.

Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Богдановка российские боевики обстреливали утром и вечером из миномета 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новотроицкое обстреливали из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Старогнатовки ВСУ зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.