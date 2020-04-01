За кражу 750 литров дизтоплива в Луганской области военному грозит от 5 до 12 лет тюрьмы

В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира батареи одной из воинских частей в районе проведения операции объединенных сил.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, военнослужащий обвиняется в присвоении военного имущества, совершенного в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что осенью 2019 обвиняемый проходил военную службу по контракту в составе Вооруженных сил Украины. Выполняя административно-хозяйственные обязанности военнослужащий присваивал горюче-смазочные материалы, которые предназначались для заправки военной техники и заставлял подчиненных вывозить топливо с территории воинской части для его дальнейшей продажи местным жителям.

Всего обвиняемый присвоил около 750 литров дизельного топлива.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Луганского гарнизона. Оперативное сопровождение - Управление защиты экономики Главного управления Национальной полиции в Луганской области и Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.