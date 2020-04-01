С начала карантина на учет в Государственной службе занятости стали около 100 тыс. человек

С начала карантина на учет в Государственной службе занятости стали около 100 тысяч человек. Об этом во время онлайн-включения на платформе Украинский кризисного медиа-центра рассказала экс-директор Государственной службы занятости Ольга Макогон.

«На сегодня мы имеем более 400 тыс. зарегистрированных безработных. Это не только те, кто обратился в службу занятости во время карантина, а вообще с начала года. Общая тенденция такова, что ежедневно становятся на учет в службе занятости от 5 до 7 тыс. Человек. Это существенно больше чем в прошлом году в такой же период. [...] Эксперты говорят, что реально в Украине сейчас около 2 млн. Безработных, но я бы была осторожна с таким утверждением, поскольку эти цифры не подкреплены фактически и могут создать еще более панические настроения среди граждан», - пояснила она.

По словам Ольги Макогон, реальные цифры по безработице можно будет увидеть по результатам подсчета Государственной службы статистики в конце июня. Именно тогда будет достоверно известно сколько людей за время карантина стали безработными и как изменилась структура рынка труда.

Правительство выступило с инициативой изменения подхода к получению статуса безработного. Ранее гражданин обращался в Государственную службу занятости, в течение 7 дней искал работу, которая соответствует ряду критериев. После этого, если работа не была найдена, человеку предоставляли статус зарегистрированного безработного. Сегодня Правительство законодательно зафиксировало, что статус безработного можно получить с первого дня. Поэтому около 100 тыс. Человек, вставшим на учет с начала карантина могут получать помощь с первого дня. Помощь имеет определенную градацию. Минимальный размер был поднят с 650 до 1000 грн. Максимальная помощь ограничивается 8400 грн. Это зависит от страхового стажа, от официальной заработной платы, которую получал гражданин и еще ряда критериев.

«Сегодняшний кризис сделал явными проблемы, которые существовали на рынке труда. Если вы получали зарплату в конвертах, сегодня вы не можете рассчитывать на полноценную помощь от государства. [...] Государство должно помогать тем, кто работает в тени, потому что они это делают не по своей воле. Но это должна быть государственная программа, на это должны выделяться средства. Но если ЕСВ сократится, что повлияет на поступление средств, то у Государственной служба занятости не будет ресурсов. Это создает определенные риски, связанные с вопросом - а сможет служба занятости выполнить свои обязательства до конца года», - подчеркнула экс-директор Государственной службы занятости.

Также нв сегодняшний день нет достоверной информации о том, сколько украинских граждан работает за границей.

«Мы можем опираться на данные агентств по трудоустройству, но мы понимаем, что большинство граждан самостоятельно трудоустраиваются за границей или вообще работают неформально. Конечно, они не уведомляются об этом государство. Поэтому возникают ситуации, когда человек по факту работает, но получает помощь от государства. Пока нет эффективных механизмов для такого контроля и борьбы со злоупотреблениями», - отметила Ольга Макогон.

«Большинство трудовых мигрантов все же рассчитывают вернуться за границу. Пока они имеют финансовую подушку - они не обращаются активно в службу занятости. Трудно оценить насколько готов наш рынок труда для того, чтобы трудоустроить всех, кто вернулся в Украину. На прошлой неделе премьер-министр заявил, что будет создано 500 тысяч рабочих мест, но нет заявлений о том, что эти рабочие места будут созданы именно для зарегистрированных безработных. Было заявление также, что на этих рабочих местах будет предлагаться заработная плата в размере 6-8 тысяч гривень. Устроит заработная плата работников-мигрантов, за рубежом зарабатывали от 700 до 1000 евро в среднем? Мне кажется что нет. Поэтому большого давления со стороны работников на наш рынок труда не возникнет», - добавила она.

По словам спикерки, сегодня достаточно большим спросом на рынке труда пользуются курьеры, работники почты, работники сферы торговли, социальные работники. Как и в прошлом году, в сельском хозяйстве сохранится потребность в высококвалифицированных работниках, которые умеют управлять современной техникой, агрономах и тому подобное.

«Также сейчас начался аграрный сезон и нужны те, кто может работать на полях. Большинство вакансий сегодня для неквалифицированных работников, работников с инструментом и все эти вакансии не предусматривают высокой заработной платы», - подытожила Ольга Макогон.