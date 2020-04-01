23 апреля в Украине выявлено 477 новых подтвержденных случаев COVID-19

23 апреля в Украине Центром громадского здоровья получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработника. Всего госпитализировано 2489 человек, из них 109 детей и 244 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 77752 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР. Подтверждено 7647 случаев COVID-19.

601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

Винницкая обл. - 370 случаев (51 выздоровел)

Волынская обл. - 203 случая (26 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 195 случаев (11 выздоровели)

Донецкая обл. - 24 случая (10 выздоровели)

Житомирская обл. - 309 случаев (4 выздоровели)

Закарпатская обл. - 260 случаев (27 выздоровели)

Запорожская обл. - 163 случая (25 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 684 случая (27 выздоровели)

м. Киев - 1122 случая (53 выздоровели)

Киевская обл. - 505 случаев (38 выздоровели)

Кировоградская обл. - 283 случая (35 выздоровели)

Львовская обл. - 298 случаев (39 выздоровели)

Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 103 случая;

Одесская обл. - 169 случая (8 выздоровели)

Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)

Ровенская обл. - 437 случаев (39 выздоровели)

Сумская обл. - 90 случаев (34 выздоровели)

Тернопольская обл. - 532 случая (45 выздоровели)

Харьковская обл. - 118 случаев (12 выздоровели)

Херсонская обл. - 77 случаев (11 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 65 случаев (7 выздоровели)

Черкасская обл. - 234 случая (36 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1199 случаев (45 выздоровели)

Черниговская обл. - 19 случаев (3 выздоровели).



