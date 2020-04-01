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23 апреля в Украине выявлено 477 новых подтвержденных случаев COVID-19

Сегодня, 09:52 citynews.net.ua | Напечатать

23 апреля в Украине Центром громадского здоровья получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработника. Всего госпитализировано 2489 человек, из них 109 детей и 244 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 77752 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР. Подтверждено 7647 случаев COVID-19.

601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

Винницкая обл. - 370 случаев (51 выздоровел)
Волынская обл. - 203 случая (26 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 195 случаев (11 выздоровели)
Донецкая обл. - 24 случая (10 выздоровели)
Житомирская обл. - 309 случаев (4 выздоровели)
Закарпатская обл. - 260 случаев (27 выздоровели)
Запорожская обл. - 163 случая (25 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 684 случая (27 выздоровели)
м. Киев - 1122 случая (53 выздоровели)
Киевская обл. - 505 случаев (38 выздоровели)
Кировоградская обл. - 283 случая (35 выздоровели)
Львовская обл. - 298 случаев (39 выздоровели)
Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)
Николаевская обл. - 103 случая;
Одесская обл. - 169 случая (8 выздоровели)
Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)
Ровенская обл. - 437 случаев (39 выздоровели)
Сумская обл. - 90 случаев (34 выздоровели)
Тернопольская обл. - 532 случая (45 выздоровели)
Харьковская обл. - 118 случаев (12 выздоровели)
Херсонская обл. - 77 случаев (11 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 65 случаев (7 выздоровели)
Черкасская обл. - 234 случая (36 выздоровели)
Черновицкая обл. - 1199 случаев (45 выздоровели)
Черниговская обл. - 19 случаев (3 выздоровели).



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