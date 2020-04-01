Российские террористы сегодня обстреляли Орехово и Павлополь из минометов

Сегодня, 24 апреля, в Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Орехово из тяжелых минометов калибром 120 мм. Также под минометным обстрелом оказался Павлополь, что в Донецкой области.

23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреливали позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области (район ответственности оперативно-тактической группировки "Север") вооруженные формирования Российской Федерации из миномета калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово, а из автоматических станковых гранатометов вели огонь по позициям ВСУ у Новозвановки.

Подавляющее большинство нарушений за 23 апреля было зафиксировано в Донецкой области (районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"), где террористы 13 раз обстреляли подразделения Объединенных сил.

Район Новомихайловки боевики три раза обстреливали из гранатометов различных систем, вблизи Павлополя противник дважды применил крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по защитникам Марьинки выпустил 11 мин 82-го калибра.

Неподалеку Широкино украинские военные зафиксировали обстрел из 82 мм миномета и подствольных гранатометов.

По позициям вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и трижды у Старогнатовки российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.