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Российские террористы сегодня обстреляли Орехово и Павлополь из минометов

Сегодня, 09:47 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 24 апреля, в Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Орехово из тяжелых минометов калибром 120 мм. Также под минометным обстрелом оказался Павлополь, что в Донецкой области.

23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреливали позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В Луганской области (район ответственности оперативно-тактической группировки "Север") вооруженные формирования Российской Федерации из миномета калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово, а из автоматических станковых гранатометов вели огонь по позициям ВСУ у Новозвановки.
Подавляющее большинство нарушений за 23 апреля было зафиксировано в Донецкой области (районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"), где террористы 13 раз обстреляли подразделения Объединенных сил.
Район Новомихайловки боевики три раза обстреливали из гранатометов различных систем, вблизи Павлополя противник дважды применил крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по защитникам Марьинки выпустил 11 мин 82-го калибра.
Неподалеку Широкино украинские военные зафиксировали обстрел из 82 мм миномета и подствольных гранатометов.
По позициям вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и трижды у Старогнатовки российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.


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