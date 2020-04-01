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В Луганской области продолжают дезинфицировать улицы раствором для психологического эффекта

Вчера, 15:36 citynews.net.ua | Напечатать

Дезинфекция улиц во время эпидемии COVID-19 не имеет практического смысла для борьбы с ростом заболеваемости. Тем не менее за счет налогов, уплачиваемых каждым жителем Украины, коммунальные службы и спасатели продолжают поливать улицы и памятники непонятной жидкостью. На фото пример бессмысленной деятельности по обработке каменных памятников и земли.

В Северодонецке и. о. городского головы Вячеслав Ткачук издал распоряжение об увеличении объема работ по дезинфекции подъездов жилых домов, теперь такие работы будут проводиться в Северодонецке в 2 смены, с 6 до 19 часов. Обрабатываться дезинфицирующими растворами планируют также места сбора твердых бытовых отходов. Усиливается и контроль за выполнением этих работ: отделу по контролю за благоустройством поручено в этом распоряжении осуществлять контроль за проведением таких работ и составлять админпротоколы по статье 44-3 КпроАП в случае их не проведения.

Также в пресс-службе ДСНС сообщают, что с начала установления карантинного режима спасатели Луганской области ежедневно проводят дезинфекцию улиц городов и поселков области, а также мест возможного скопления людей.

При этом, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, эти мероприятия выполняют роль психологического фактора показывающего что к ситуации с коронавирусом надо относиться серьезно.

По его словам, когда подъезды обрабатываю дезинфицирующим средством, пожилые не выходят из дома, потому что больше боятся «химии», чем коронавируса.

Сколько денег украинских граждан потратят на имитацию борьбы с коронавирусом мы узнаем только после окончания эпидемии.

 



Теги: COVID-19 Северодонецк

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Дезинфекция улиц во время эпидемии COVID-19 не имеет практического смысла в Луганской области