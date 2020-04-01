На второй месяц карантина в Украину привезли 12 миллионов масок из Китая

Транспортный самолет Ан-225 «Мрия» сегодня привез в Украину из КНР 12 миллионов масок для больниц и аптечных сетей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня мы встречаем нашу легендарную «Мрию» с одним из крупнейших грузов за последние недели… с Китайской народной республики. Наша «Мрия» привезла в Украину 12 миллионов масок, как для больниц так и для аптечных сетей», — сказал Зеленский.

По его словам, также привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов пятого уровня защиты.

«У нас рекорд по объему груза, который войдет в книгу рекордов Гиннеса», — рассказал Зеленский.

Транспортный самолет АН-225 «Мрия» с медицинским грузом прибыл в Украину из КНР сегодня утром.