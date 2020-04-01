Укрпочта будет возить международную почту в США пассажирскими самолетами МАУ

23 апреля Укрпочта отправила более 30 000 посылок из аэропорта «Борисполь» самолетом МАУ, который будет выполнять прямой рейс в Нью-Йорк во время карантина в США.

Все отправления, загружены на рейс в США, прошли оформление на украинской таможне в период с 14 по 21 апреля.

«Утром в Борисполе мы загрузили 20 тонн почты или более 30 000 посылок, которые будут доставлены самолетом нашего партнера МАУ прямым рейсом в Нью-Йорк. На борту продукция украинского малого и среднего бизнеса на экспорт, которая поступит в почту США (USPS) уже сегодня. Общая стоимость груза или проданных товаров — примерно 1,5 млн гривень. Мы понимаем, что временные карантинные меры и запрет регулярного авиасообщения могут изрядно ударить по бизнесу десятков тысяч предпринимателей, продукцию которых мы доставляем. А это тысячи рабочих мест и благополучие тысяч семей. В частности, только на этом рейсе — посылки с товарами от примерно 5000 украинских предпринимателей», — отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Укрпочта и МАУ планируют сделать рейсы в Нью-Йорк регулярными, что обеспечит стабильные сроки доставки для украинских предпринимателей.

Национальный почтовый оператор. с начала объявления запрета на осуществление регулярного авиасообщения, использует для доставки посылок и корреспонденции чартерные рейсы компаний Элерон и AirBaltic, а также грузовые самолеты Turkish Airlines с перегрузкой в ​​Стамбуле, Риге и Франкфурте. Поэтому сроки транзита между таможнями Украины и стран назначения могут колебаться от 2 дней до 3 недель.