В Украине за сутки выявили 578 новых случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый заболевший

В течение 22 апреля Центром громадского здоровья получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19 в Украине.

В настоящее время амбулаторном лечении 4862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, в Украине умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 72296 образцов методом ПЦР, из них подтверждено 7170 случаев COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Украине по областям: