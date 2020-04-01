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В Украине за сутки выявили 578 новых случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый заболевший

Вчера, 10:08 citynews.net.ua | Напечатать

В течение 22 апреля Центром громадского здоровья получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19 в Украине.

В настоящее время амбулаторном лечении 4862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, в Украине умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 72296 образцов методом ПЦР, из них подтверждено 7170 случаев COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Украине по областям:

  • Винницкая обл. - 353 случая (45 выздоровели)
  • Волынская обл. - 188 случаев (17 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 186 случаев (11 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 21 случай (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 304 случая (1 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 230 случаев (22 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 146 случаев (21 выздоровел)
  • Ивано-Франковская область - 644 случая (27 выздоровели)
  • м. Киев - 1059 случаев (45 выздоровели)
  • Киевская обл. - 451 случай (33 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 258 случаев (31 выздоровел)
  • Львовская обл. - 282 случая (32 выздоровели)
  • Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 99 случаев;
  • Одесская обл. - 161 случай (3 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 396 случаев (29 выздоровели)
  • Сумская обл. - 89 случаев (28 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 499 случая (38 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 101 случай (6 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 77 случаев (10 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 61 случай (7 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 220 случаев (34 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1140 случаев (36 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 17 случаев (3 выздоровели).

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В Украине за сутки выявили 578 новых случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый заболевший » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня