В Украине за сутки выявили 578 новых случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый заболевший

В Украине за сутки выявили 578 новых случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый заболевшийВчера, 10:08
В течение 22 апреля Центром громадского здоровья получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19 в Украине.
В настоящее время амбулаторном лечении 4862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, в Украине умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 72296 образцов методом ПЦР, из них подтверждено 7170 случаев COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в Украине по областям:
- Винницкая обл. - 353 случая (45 выздоровели)
- Волынская обл. - 188 случаев (17 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 186 случаев (11 выздоровели)
- Донецкая обл. - 21 случай (10 выздоровели)
- Житомирская обл. - 304 случая (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 230 случаев (22 выздоровели)
- Запорожская обл. - 146 случаев (21 выздоровел)
- Ивано-Франковская область - 644 случая (27 выздоровели)
- м. Киев - 1059 случаев (45 выздоровели)
- Киевская обл. - 451 случай (33 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 258 случаев (31 выздоровел)
- Львовская обл. - 282 случая (32 выздоровели)
- Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)
- Николаевская обл. - 99 случаев;
- Одесская обл. - 161 случай (3 выздоровели)
- Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)
- Ровенская обл. - 396 случаев (29 выздоровели)
- Сумская обл. - 89 случаев (28 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 499 случая (38 выздоровели)
- Харьковская обл. - 101 случай (6 выздоровели)
- Херсонская обл. - 77 случаев (10 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 61 случай (7 выздоровели)
- Черкасская обл. - 220 случаев (34 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1140 случаев (36 выздоровели)
- Черниговская обл. - 17 случаев (3 выздоровели).