» » Кабмин: Карантин в Украине будет продлен до 11 мая

Кабмин: Карантин в Украине будет продлен до 11 мая

Вчера, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

Карантин в Украине будет продлен до 11 мая. Только после этой даты начнется поэтапное снятие или ослабление ограничений.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая очередное заседание Кабинета Министров в среду, 22 апреля.

«Моделирования аналитиков НАН Украины и данные МОЗ свидетельствуют о том, что мы еще не прошли пик заболеваемости и он может наступить в начале мая. Исходя из этого, Правительство сегодня примет решение о продлении карантина до 11 мая. У нас есть очень четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов», - отметил Премьер-министр.

Он отметил, что начать реализацию этого плана можно будет только при условии благоприятной эпидемической ситуации - ориентировочно 12 мая. Для этого, по словам Дениса Шмыгаля, должно быть несколько оснований: если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5% и больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем на 50%.

«После этого идем по дорожной карте выхода из карантина и реализуем следующие четыре этапа. В то же время у нас есть несколько очень важных задач, которые мы должны сделать до 11 мая», - отметил Премьер-министр.

По словам Дениса Шмыгаля, это увеличение количества тестов на коронавирус, улучшение в обеспечении наших больниц и врачей всем необходимым, введение Е-контроля самоизоляции как альтернативы обсервации, создание новых правил функционирования для объектов обслуживания населения с обязательным социальным дистанцированием, масочный режим и постоянной дезинфекцией.

«Если все будет хорошо и эпидемическая ситуация будет способствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков и скверов, предприятий торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг. Возможно, будут другие смягчающие меры. Но о них мы сможем говорить позже», - отметил Денис Шмыгаль.

По словам Премьер-министра, такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшить эмоциональное здоровье украинцев и дать старт разогреву экономики.

Денис Шмыгаль также отметил, что Правительство понимает, что людям и бизнесу сейчас непросто: «Поэтому мы внедряем ряд мер, направленных на поддержку Украинской. В частности, увеличиваем выплаты по безработице, расширяем программы поддержки бизнеса и фактически внедряем кредитные каникулы, повышаем пенсии, создаем новые рабочие места уже сегодня».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 13:59

Кабмин: Карантин в Украине будет продлен до 11 мая

Вчера, 11:21

Новая почта меняет правила верификации клиентов с 28 апреля

Вчера, 10:43

В Украине за сутки выявлено 467 новых случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый заболевший

Вчера, 10:37

Российские террористы ежедневно обстреливают Крымское и Новотошковское из тяжелых минометов 

21-04-2020, 14:54

В Луганской области Нацгвардия блокировала въезд и выезд  в село Варваровка из-за вспышки COVID-19

21-04-2020, 13:45

В Луганской области практически ежедневно улицы заливают дезинфицирующим раствором

21-04-2020, 12:14

Кабмин предлагает международную помощь городам для борьбы с COVID-19 использовать для погашение кредитов

21-04-2020, 11:27

Россия заблокировала со своей территории доступ к сайту Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

21-04-2020, 10:20

В Украине 20 апреля получено 415 сообщений о новых случаях COVID-19

20-04-2020, 19:10

В Луганской области снайпер террористов ранил украинского военного. В Донецкой - 1 погибший и 1 раненый

18-04-2020, 16:30

В Луганской области 15 новых случаев заболевания COVID-19

17-04-2020, 12:28

В Луганской области больше всего увольняют работников в сфере обслуживания и общественного питания

Новости Украины:

Вчера, 22:16

Промрынок «7-й километр» помогает медикам Одесской области в борьбе с коронавирусом

21-04-2020, 13:04

В Одесской области город Подольск полностью блокируют Нацгвардией из-за вспышки COVID-19

21-04-2020, 11:33

Как увеличить квартиру с помощью мебели

17-04-2020, 00:23

Киев задыхается от дыма чернобыльских пожаров - ГСЧС просит не выходить на улицу

16-04-2020, 17:09

Рынок 7-километр назвал фальшивкой и провокацией информацию притеснении предпринимателей

16-04-2020, 14:11

В Одессе требуют закрыть все продуктовые рынки

13-04-2020, 13:54

В Киеве наконец закрывают на карантин рассадник COVID-19 в Киево-Печерской лавре

13-04-2020, 13:41

В Киеве оштрафовали 814 нарушителей карантина COVID-19

12-04-2020, 17:21

Одесский рынок «7 километр» снижает тарифы для предпринимателей

10-04-2020, 10:59

В Херсонской области полностью закрывают на карантин город Олешки

4-04-2020, 13:13

Одесские полицейские похвастались в соцсетях убийством птицы из Красной книги

1-04-2020, 15:54

В Луцке у четырех медиков диагностировали коронавирус

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

Кабмин: Карантин в Украине будет продлен до 11 мая » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня