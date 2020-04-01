Кабмин: Карантин в Украине будет продлен до 11 мая

Карантин в Украине будет продлен до 11 мая. Только после этой даты начнется поэтапное снятие или ослабление ограничений.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая очередное заседание Кабинета Министров в среду, 22 апреля.

«Моделирования аналитиков НАН Украины и данные МОЗ свидетельствуют о том, что мы еще не прошли пик заболеваемости и он может наступить в начале мая. Исходя из этого, Правительство сегодня примет решение о продлении карантина до 11 мая. У нас есть очень четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов», - отметил Премьер-министр.

Он отметил, что начать реализацию этого плана можно будет только при условии благоприятной эпидемической ситуации - ориентировочно 12 мая. Для этого, по словам Дениса Шмыгаля, должно быть несколько оснований: если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5% и больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем на 50%.

«После этого идем по дорожной карте выхода из карантина и реализуем следующие четыре этапа. В то же время у нас есть несколько очень важных задач, которые мы должны сделать до 11 мая», - отметил Премьер-министр.

По словам Дениса Шмыгаля, это увеличение количества тестов на коронавирус, улучшение в обеспечении наших больниц и врачей всем необходимым, введение Е-контроля самоизоляции как альтернативы обсервации, создание новых правил функционирования для объектов обслуживания населения с обязательным социальным дистанцированием, масочный режим и постоянной дезинфекцией.

«Если все будет хорошо и эпидемическая ситуация будет способствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков и скверов, предприятий торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг. Возможно, будут другие смягчающие меры. Но о них мы сможем говорить позже», - отметил Денис Шмыгаль.

По словам Премьер-министра, такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшить эмоциональное здоровье украинцев и дать старт разогреву экономики.

Денис Шмыгаль также отметил, что Правительство понимает, что людям и бизнесу сейчас непросто: «Поэтому мы внедряем ряд мер, направленных на поддержку Украинской. В частности, увеличиваем выплаты по безработице, расширяем программы поддержки бизнеса и фактически внедряем кредитные каникулы, повышаем пенсии, создаем новые рабочие места уже сегодня».