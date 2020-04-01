В Украине за сутки выявлено 467 новых случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый заболевший

За 21 апреля Центром громадского здоровья в Украине получено 467 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 4466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерла 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 67520 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР и подтверждено 6592 случая заболевания COVID-19.

Случаи заболевания COVID-19 по областям Украины: