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В Украине за сутки выявлено 467 новых случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый заболевший

Вчера, 10:43 citynews.net.ua | Напечатать

За 21 апреля Центром громадского здоровья в Украине получено 467 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 4466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерла 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 67520 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР и подтверждено 6592 случая заболевания COVID-19.

Случаи заболевания COVID-19 по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 349 случаев (18 выздоровели)
  • Волынская обл. - 176 случаев (13 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 150 случаев (9 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 16 случаев (7 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 287 случаев (1 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 218 случаев (16 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 141 случай (20 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 589 случаев (27 выздоровели)
  • м. Киев - 989 случаев (39 выздоровели)
  • Киевская обл. - 390 случаев (32 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 251 случай (25 выздоровели)
  • Львовская обл. - 274 случаев (29 выздоровели)
  • Луганская обл. - 26 случаев (3 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 82 случая;
  • Одесская обл. - 148 случаев (3 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 116 случаев (12 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 353 случая (22 выздоровели)
  • Сумская обл. - 86 случаев (23 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 471 случай (34 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 82 случая (6 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 72 случая (9 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 54 случая (5 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 206 случаев (34 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1053 случая (34 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).

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В Украине за сутки выявлено 467 новых случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый заболевший » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня