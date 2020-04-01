Кабмин предлагает международную помощь городам для борьбы с COVID-19 использовать для погашение кредитов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями городов - членами Ассоциации городов Украины в пятницу, 17 апреля.

В совещании также приняли участие первый заместитель Председателя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов, глава Киева Виталий Кличко как председатель Ассоциации городов Украины, Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, первый заместитель Министра финансов Денис Улютин и другие представители правительства.

Премьер-министр сразу заявил, что первая проблема, которая сегодня есть, - это соблюдение карантина и безопасное прохождение праздничных дней.

«Все это требует пристального внимания со стороны местных властей. Уже в среду на своем очередном заседании Правительство утвердит порядок распределения средств, направленных на борьбу с COVID-19. Все врачи, которые касаются борьбы с коронавируса, должны получить повышенную заработную плату. Это полностью экстренная медицина и врачи всех медицинских учреждений, определенных как опорные, ведь они первым делом принимают больных», - подчеркнул глава правительства.

Во время совещания мэры подняли вопрос по наполнению местных бюджетов.

Денис Шмыгаль сообщил, что средства из Фонда по борьбе с коронавирусом и его последствиями будут направлены на медицину и доплаты врачам, а следовательно - вернутся в регионы.

Мэры также подняли вопрос о возможности получения кредитных каникул для городов по проектам, которые проводят совместно со Всемирным банком, ЕБРР и другими международными финансовыми организациями.

«Правительство готово выступить посредником в переговорах для того, чтобы централизованно привлечь средства для городов. Международные финансовые организации предлагают различные виды помощи государству. Мы предложим, чтобы они эту помощь направили, например, не на закупки, а на возмещение части процентов по кредитам, чтобы снять с городов эту нагрузка», - сказал Денис Шмыгаль.