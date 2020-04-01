Россия заблокировала со своей территории доступ к сайту Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Сегодня стало известно о том, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Пока неизвестно, заблокирован сайт Минреинтеграции только на территории России, или и на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Причину блокировки сайта российская власть выбрала довольно странную, а именно - «претензии вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе».

Россию обеспокоили данные с временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только «чиновники» российских окупациних администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а из врачей обязуются о неразглашении реальной ситуации.

Ссылаются российские чиновники на то, что их оккупационные администрации отчитывались об отсутствии больных и большой запас тестов. При этом, Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ продолжают игнорировать информацию о летальных случаях в ОРДЛО и информацию от представителей оккупационной российской администрации в украинском Крыму о том, что российское Минобороны планирует больных коронавирусом военных размещать в Севастополе, для чего уже началась подготовка госпитального судна "Енисей" , которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования.

«Уверены, что сокрытие российской оккупационной «властью» в Донецкой и Луганской областях и в Крыму реальных данных о заболеваемости коронавирус, это лишь повод для блокирования сайта нашего министерства. Главными факторами таких действий является абсолютно конкретная позиция относительно незаконных действий страны-агрессора на украинском территориях, пренебрежение нормами международного права, позиция относительно преследования коренного народа Крыма и о планах по изъятию земли, об отказе РФ выполнять свои обязательства по выводу их войск с территории Украинский Донецкой и Луганской областей и тому подобное. Более того, Рф, которая настаивает на том, что не имеет отношения к войне на территории Украины и всячески отмежевывается от реального влияния на свои оккупационные администрации и на ситуацию на временно оккупированных территориях, такими действиями еще раз подтверждает обратное», - отметили в Минреинтеграции.

Интересно, что ситуация с сайтом Минреинтеграции - это первый случай блокировки Генпрокураторой РФ государственного сайта другой страны.