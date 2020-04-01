В Украине 20 апреля получено 415 сообщений о новых случаях COVID-19

В Украине 20 апреля получено 415 сообщений о новых случаях COVID-19Вчера, 10:20
В течение 20 апреля украинскими лабораториями получено 415 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19.
На амбулаторном лечении находятся 4089 пациентов, из них 302 ребенка. Всего госпитализированы 2036 человек, из них 97 детей.
Как сообщает Центр громадского здоровья, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 161 человек, из них 84 мужчин и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
367 человек уже выздоровели, из них 18 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Всего в Украине исследовано 61997 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР. Подтверждено 6125 случаев COVID-19.
Подтвержденные случаи заболевания по областям Украины:
- Винницкая обл. - 338 случаев (18 выздоровели)
- Волынская обл. - 174 случая (13 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 122 случая (9 выздоровели)
- Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)
- Житомирская обл. - 270 случаев (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 205 случаев (16 выздоровели)
- Запорожская обл. - 137 случаев (17 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 556 случаев (27 выздоровели)
- м. Киев - 892 случая (33 выздоровели)
- Киевская обл. - 356 случаев (28 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 247 случаев (17 выздоровели)
- Львовская обл. - 256 случаев (26 выздоровели)
- Луганская обл. - 25 случаев (3 выздоровели)
- Николаевская обл. - 41 случай;
- Одесская обл. - 146 случаев;
- Полтавская обл. - 101 случай (12 выздоровели)
- Ровенская обл. - 341 случай (21 выздоровел)
- Сумская обл. - 84 случая (10 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 435 случаев (34 выздоровели)
- Харьковская обл. - 77 случаев (2 выздоровели)
- Херсонская обл. - 70 случаев (7 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели)
- Черкасская обл. - 186 случаев (28 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 988 случаев (31 выздоровел)
- Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).