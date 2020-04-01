В Украине 20 апреля получено 415 сообщений о новых случаях COVID-19

В течение 20 апреля украинскими лабораториями получено 415 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 4089 пациентов, из них 302 ребенка. Всего госпитализированы 2036 человек, из них 97 детей.

Как сообщает Центр громадского здоровья, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 161 человек, из них 84 мужчин и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

367 человек уже выздоровели, из них 18 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 61997 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР. Подтверждено 6125 случаев COVID-19.

Подтвержденные случаи заболевания по областям Украины: