В Луганской области 15 новых случаев заболевания COVID-19

В Луганской области 15 новых случаев заболевания COVID-19Вчера, 16:30
В Луганской области за 18 апреля выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, случаи заболевания коронавирусом выявлены в Северодонецке, Старобельске и Беловодске при тестировании больных с воспалением легких и контактировавших с ними лиц.
Всего по Украине в течение 17 апреля получено 444 уведомления о новых подтвержденных случаях COVID-19. На амбулаторном лечении 3371 пациент, из них 225 детей. Всего госпитализированы 1735 человек, из них 77 детей.
С начала эпидемии в Украине исследовано 52534 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР, из них подтверждено заболевание в 5106 случаев.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 133 человека, из них 71 человек и 62 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).
275 человек уже выздоровели, из них 13 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Заболеваемость по областям Украины:
- Винницкая обл. - 319 случаев (17 выздоровели)
- Волынская обл. - 134 случая (12 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 104 случая (9 выздоровели)
- Донецкая обл. - 14 случаев (6 выздоровели)
- Житомирская обл. - 197 случаев (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 166 случаев (12 выздоровели)
- Запорожская обл. - 127 случаев (13 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 462 случая (27 выздоровели)
- м. Киев - 770 случаев (32 выздоровели)
- Киевская обл. - 280 случаев (16 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 234 случая (6 выздоровели)
- Львовская обл. - 221 случай (11 выздоровели)
- Луганская обл. - 9 случаев;
- Николаевская обл. - 31 случай;
- Одесская обл. - 106 случаев;
- Полтавская обл. - 49 случаев (9 выздоровели)
- Ровенская обл. - 283 случая (16 выздоровели)
- Сумская обл. - 82 случая (10 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 366 случаев (31 выздоровел)
- Харьковская обл. - 62 случая (2 выздоровели)
- Херсонская обл. - 56 случаев (6 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 41 случай (4 выздоровели)
- Черкасская обл. - 141 случай (7 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 840 случаев (25 выздоровели)
- Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели)