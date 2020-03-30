В Луганской области 15 новых случаев заболевания COVID-19

В Луганской области за 18 апреля выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, случаи заболевания коронавирусом выявлены в Северодонецке, Старобельске и Беловодске при тестировании больных с воспалением легких и контактировавших с ними лиц.

Всего по Украине в течение 17 апреля получено 444 уведомления о новых подтвержденных случаях COVID-19. На амбулаторном лечении 3371 пациент, из них 225 детей. Всего госпитализированы 1735 человек, из них 77 детей.

С начала эпидемии в Украине исследовано 52534 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР, из них подтверждено заболевание в 5106 случаев.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 133 человека, из них 71 человек и 62 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).

275 человек уже выздоровели, из них 13 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость по областям Украины: