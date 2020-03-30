В Луганской области больше всего увольняют работников в сфере обслуживания и общественного питания

В Луганской области больше всего увольняют работников в сфере обслуживания и общественного питанияСегодня, 12:28
С начала карантина почти в 1,5 раза увеличилась регистрация безработных в Луганской области. С 12 марта по 15 апреля уже зарегистрировано 2005 человек.
Об этом сегодня - 17 апреля 2020 в интервью журналистам рассказал директор Луганского областного центра занятости Сергей Болотский.
Наибольшее количество людей уволено в сфере обслуживания и общественного питания.
Также, по информации Центра занятости, количество вакансий, поступающих от работодателей в условиях карантина, уменьшилось почти вдвое.
Сейчас востребованы работники сельского и лесного хозяйства, наблюдается также спрос на работников в сфере здравоохранения, предоставления социальной помощи и логистики.
На период установленного карантина обслуживания граждан (в том числе прием лиц, ищущих работу и зарегистрированных безработных) происходит дистанционно - с помощью телефонной связи и электронных сервисов на сайте Государственного центра занятости.