В Лисичанске двое террористов получили 8 и 12 лет тюрьмы за преступления в Луганской области

За преступления совершенные в условиях вооруженного конфликта суд признал признаны виновными двух участников незаконного вооруженного формирования РФ (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Лисичанский городской суд Луганской области назначил им наказание в виде 8 лет лишения свободы.

По данным следствия, с мая 2019 граждане Украины в составе одного из батальонов «народной милиции ЛНР» осуществляли вооруженное сопротивление подразделениям Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил. Указанное вооруженное формирование дислоцируется в г. Чернухино Попаснянского района Луганской области.

Во время противоправной деятельности, направленой ​​на подрыв государственного суверенитета Украины и изменение границ ее территории, указанные лица занимали должности «командир отделения» и «оператора-наводчика». В соответствии с возложенными на них главарями НЗФ РФ обязанностями, один из обвиняемых дежурил на передовых позициях оккупированных территорий, заполнял журналы боевых действий, карточки обстрелов и занимался другой документацией, другой - собирал и передавал в так называемый штаба «народной милиции ЛНР» информацию о направления и ведении обстрелов, использованное вооружение с целью корректировки боевых действий.

В феврале 2020 участников вооруженного формирования РФ в Луганской области задержали.

В рамках досудебного расследования указанные лица полностью признали свою вину и дали показания об участии других лиц в вооруженных формированиях оккупационных органов Луганской области.

Досудебное расследование по уголовным производствах осуществляли следователи 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.