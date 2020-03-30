В Луганской области десятки городов и поселков остались без электроэнергии

Вчера вечером и сегодня за неблагоприятных погодных условий, а именно сильных порывов ветра, на территории нескольких районов Луганской области произошли обрывы линий электрических сетей.

Только сегодня утром бригады специалистов выехали на места для ликвидации аварийной ситуации.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, некоторые повреждения ремонтники уже ликвидировали, в других местах начали соответствующие работы.

По данным ООО «Луганское энергетическое объединение» и Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации 16 апреля в 18:24 произошло отключение водоснабжения в Лисичанске, Новодружеске, Приволье - были обесточены насосные станции.

Подача электроэнергии на насосную станцию «Белогоровская» была восстановлена только сегодня в 5:47 утра.

Из-за погодных условий отсутствует электроснабжение в с. Грачево, с. Орехово, с. Нижнее-1, с. Крымское, с. Новотошковское и частично с. Нижнее. В 5:36 обесточены подстанции Светличная с. Боброво.

В 06:00 в связи с погодными условиями были отключены от энергоснабжения ул. Водопьянова, ул. Чкалова в Сватово.

Вчера в 17:40 прекращено электроснабжение с. Новоалександровка, с. Покровск, с. Приволье, с. Тимоново Троицкого района.