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В Украине за 16 апреля 501 заболевший и 246 выздоровевших от COVID-19

Сегодня, 10:51 citynews.net.ua | Напечатать

16 апреля Центром общественного здоровья получено 501 уведомление о новых подтвержденных случаях COVID-19 в Украине.

На амбулаторном лечении находятся 3051 пациент. Всего госпитализированы 1611 человек, из них 73 ребенка.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 человек, из них 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).

246 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего с начала эпидемии лабораторно подтверждено 4662 случая COVID-19 из 47096 исследованных образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Заболеваемость по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 296 случаев (17 выздоровели)
  • Волынская обл. - 122 случая (11 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 89 случаев (9 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 12 случаев (6 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 177 случая (1 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 150 случаев (12 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 118 случаев (12 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 427 случаев (27 выздоровели)
  • м. Киев - 705 случаев (30 выздоровели)
  • Киевская обл. - 253 случая (16 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 218 случаев (6 выздоровели)
  • Львовская обл. - 203 случаев (11 выздоровели)
  • Луганская обл. - 9 случаев;
  • Николаевская обл. - 22 случая;
  • Одесская обл. - 93 случая;
  • Полтавская обл. - 41 случай (4 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 240 случаев (8 выздоровели)
  • Сумская обл. - 81 случай (6 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 353 случая (25 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 56 случаев (2 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 51 случай (5 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 38 случаев (3 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 137 случаев (7 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 759 случаев (25 выздоровел)
  • Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).

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