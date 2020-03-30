В Украине за 16 апреля 501 заболевший и 246 выздоровевших от COVID-19

16 апреля Центром общественного здоровья получено 501 уведомление о новых подтвержденных случаях COVID-19 в Украине.

На амбулаторном лечении находятся 3051 пациент. Всего госпитализированы 1611 человек, из них 73 ребенка.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 человек, из них 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).

246 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего с начала эпидемии лабораторно подтверждено 4662 случая COVID-19 из 47096 исследованных образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Заболеваемость по областям Украины: