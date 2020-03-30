В Украине за 16 апреля 501 заболевший и 246 выздоровевших от COVID-19

В Украине за 16 апреля 501 заболевший и 246 выздоровевших от COVID-19Сегодня, 10:51
16 апреля Центром общественного здоровья получено 501 уведомление о новых подтвержденных случаях COVID-19 в Украине.
На амбулаторном лечении находятся 3051 пациент. Всего госпитализированы 1611 человек, из них 73 ребенка.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 человек, из них 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).
246 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Всего с начала эпидемии лабораторно подтверждено 4662 случая COVID-19 из 47096 исследованных образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
Заболеваемость по областям Украины:
- Винницкая обл. - 296 случаев (17 выздоровели)
- Волынская обл. - 122 случая (11 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 89 случаев (9 выздоровели)
- Донецкая обл. - 12 случаев (6 выздоровели)
- Житомирская обл. - 177 случая (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 150 случаев (12 выздоровели)
- Запорожская обл. - 118 случаев (12 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 427 случаев (27 выздоровели)
- м. Киев - 705 случаев (30 выздоровели)
- Киевская обл. - 253 случая (16 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 218 случаев (6 выздоровели)
- Львовская обл. - 203 случаев (11 выздоровели)
- Луганская обл. - 9 случаев;
- Николаевская обл. - 22 случая;
- Одесская обл. - 93 случая;
- Полтавская обл. - 41 случай (4 выздоровели)
- Ровенская обл. - 240 случаев (8 выздоровели)
- Сумская обл. - 81 случай (6 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 353 случая (25 выздоровели)
- Харьковская обл. - 56 случаев (2 выздоровели)
- Херсонская обл. - 51 случай (5 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 38 случаев (3 выздоровели)
- Черкасская обл. - 137 случаев (7 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 759 случаев (25 выздоровел)
- Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).