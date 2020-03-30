Красный Крест поддержал 90 бизнес-инициатив в прифронтовых районах Луганской области

Более 90 бизнес-идей были поддержаны Международным комитетом Красного креста в Луганской области, 55 новых проектов уже одобрены и находятся сейчас на стадии подписания договоров. Еще более 30 заявок на гранты были получены от жителей прифронтовых сел, желающих организовать собственное дело, в марте 2020 года.

Как сообщила пресс-офицер МККК Елена Лошакова, на данный момент в географию проекта входят 15 населенных пунктов, расположенные вдоль линии соприкосновения, в частности Счастье, Станица Луганская, Валуйское, Макарово, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Плотина, Ольховая, Петропавловка, Артёма, Нижнетеплое, Старый Айдар, Передельское, Пшеничное, Болотенное.

В 2020 году к этому списку добавилась и Трёхизбенка.

Сейчас идет этап подписания договоров для утверждённых проектов. После чего люди получат грантовые деньги и начнут реализацию своих бизнесс-планов.

Проект Международного Комитета Красного Креста по поддержке микро бизнес-инициатив был запущен в Луганской области в 2017 году.