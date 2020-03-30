» » Красный Крест поддержал 90 бизнес-инициатив в прифронтовых районах Луганской области

Красный Крест поддержал 90 бизнес-инициатив в прифронтовых районах Луганской области

Вчера, 17:01 citynews.net.ua | Напечатать

Более 90 бизнес-идей были поддержаны Международным комитетом Красного креста в Луганской области, 55 новых проектов уже одобрены и находятся сейчас на стадии подписания договоров. Еще более 30 заявок на гранты были получены от жителей прифронтовых сел, желающих организовать собственное дело, в марте 2020 года.

Как сообщила пресс-офицер МККК Елена Лошакова, на данный момент в географию проекта входят 15 населенных пунктов, расположенные вдоль линии соприкосновения, в частности Счастье, Станица Луганская, Валуйское, Макарово, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Плотина, Ольховая, Петропавловка, Артёма, Нижнетеплое, Старый Айдар, Передельское, Пшеничное, Болотенное.

В 2020 году к этому списку добавилась и Трёхизбенка.

Сейчас идет этап подписания договоров для утверждённых проектов. После чего люди получат грантовые деньги и начнут реализацию своих бизнесс-планов.  

Проект Международного Комитета Красного Креста по поддержке микро бизнес-инициатив был запущен в Луганской области в 2017 году.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:01

Красный Крест поддержал 90 бизнес-инициатив в прифронтовых районах Луганской области

Вчера, 14:08

За террористов и убийц российские оккупанты отдали Украине 2 военных и 18 гражданских заложников

Вчера, 12:56

В Счастье готовится обмен пленными с террористами ЛНР

Вчера, 12:50

«АТБ» обвиняет команду депутата Северодонецкого горсовета Игоря Буткова в мошенничеcтве с благотворительной помощью

Вчера, 11:23

В Украине за сутки подтвердили 397 новых случаев COVID-19

Вчера, 11:17

Из плена российских террористов освободили 9 украинцев. Еще планируют обменять 10 человек

15-04-2020, 14:18

В Днепре СБУ ликвидировала банду устраивавшую по заказу ФСБ взрывы и поджоги

15-04-2020, 11:12

В время учений в Донецкой области разорвался миномет - 1 погибший и 8 раненых

15-04-2020, 10:41

В Луганской области выявлен новый случай заболевания COVID-19

15-04-2020, 10:38

Месные бюджеты Луганской области получили от упрощенцев более 100 млн грн единого налога

15-04-2020, 10:23

За сутки в Украине выявлено 392 новых случая COVID-19

15-04-2020, 10:19

14 апреля российские террористы 9 раз нарушали режим перемирия

Новости Украины:

Сегодня, 00:23

Киев задыхается от дыма чернобыльских пожаров - ГСЧС просит не выходить на улицу

Вчера, 17:09

Рынок 7-километр назвал фальшивкой и провокацией информацию притеснении предпринимателей

Вчера, 14:11

В Одессе требуют закрыть все продуктовые рынки

13-04-2020, 13:54

В Киеве наконец закрывают на карантин рассадник COVID-19 в Киево-Печерской лавре

13-04-2020, 13:41

В Киеве оштрафовали 814 нарушителей карантина COVID-19

12-04-2020, 17:21

Одесский рынок «7 километр» снижает тарифы для предпринимателей

10-04-2020, 10:59

В Херсонской области полностью закрывают на карантин город Олешки

4-04-2020, 13:13

Одесские полицейские похвастались в соцсетях убийством птицы из Красной книги

1-04-2020, 15:54

В Луцке у четырех медиков диагностировали коронавирус

1-04-2020, 13:50

В Одессе эвакуированных паромом из Грузии украинцев отправили на карантин

31-03-2020, 13:28

В Киеве за пикники во время карантина будут штрафовать на тысячи гривень

30-03-2020, 13:25

Как работают переводчики на удаленке в Украине

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

Красный Крест поддержал 90 бизнес-инициатив в прифронтовых районах Луганской области » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня