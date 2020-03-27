За террористов и убийц российские оккупанты отдали Украине 2 военных и 18 гражданских заложников

Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях. Взамен были освобождены боевики и террористы, воевавшие против Украины на стороне российских террористов.

3 человека отказались от обмена и предпочли остаться в Украине. Всего террористам было передано: 4 боевика в оккупированный Луганск и 10 - в Донецк .

Пресс-служба Офиса президента опубликовала список всех освобожденных заложников. Среди них всего двое военных, остальные - гражданские, похищенные террористами по придуманным обвинениям.

Граждане, содержавшихся на территории оккупированных районов Донецкой области:

Алакоз Александр (гражданский заложник) Гриненко Николай (военный) Илюхин Николай (гражданский заложник) Карась Владимир (милиционер) Костев Евгений (гражданский заложник) Помеляйко Александр (гражданский заложник) Садовский Александр (гражданский заложник) Сирык Вадим (гражданский заложник) Шайдов Виктор (военный)

Граждане, содержавшихся на территории оккупированных районов Луганской области: