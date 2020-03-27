За террористов и убийц российские оккупанты отдали Украине 2 военных и 18 гражданских заложников

За террористов и убийц российские оккупанты отдали Украине 2 военных и 18 гражданских заложниковСегодня, 14:08
Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях. Взамен были освобождены боевики и террористы, воевавшие против Украины на стороне российских террористов.
3 человека отказались от обмена и предпочли остаться в Украине. Всего террористам было передано: 4 боевика в оккупированный Луганск и 10 - в Донецк.
Пресс-служба Офиса президента опубликовала список всех освобожденных заложников. Среди них всего двое военных, остальные - гражданские, похищенные террористами по придуманным обвинениям.
Граждане, содержавшихся на территории оккупированных районов Донецкой области:
- Алакоз Александр (гражданский заложник)
- Гриненко Николай (военный)
- Илюхин Николай (гражданский заложник)
- Карась Владимир (милиционер)
- Костев Евгений (гражданский заложник)
- Помеляйко Александр (гражданский заложник)
- Садовский Александр (гражданский заложник)
- Сирык Вадим (гражданский заложник)
- Шайдов Виктор (военный)
Граждане, содержавшихся на территории оккупированных районов Луганской области:
- Желдак Виталий (гражданский заложник)
- Можаев Валентин
- Мироныч Сергей
- Полозов Николай (гражданский заложник)
- Попова Алевтина (гражданская)
- Русинов Сергей (гражданский заложник)
- Сливка Иван (гражданский заложник)
- Сливка Александр (гражданский заложник)
- Табачный Александр (гражданский заложник)
- Штиль Александр (гражданский заложник)
- Яковенко Александр (гражданский заложник)