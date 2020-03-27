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«АТБ» обвиняет команду депутата Северодонецкого горсовета Игоря Буткова в мошенничеcтве с благотворительной помощью

Сегодня, 12:50 citynews.net.ua | Напечатать

Корпорация «АТБ» обвиняет команду депутата Северодонецкого горсовета Игоря Буткова в мошенничестве и пиаре на проекта адресной помощи социально незащищенным слоям населения, к которому депутаты не имеют никакого отношения. 

Скандал начался после того, жители Северодонецка опубликовали фото листовок, которые вкладывают в продуктовые наборы  представители местных властей. 

«К пожилым людям приходит представитель УТСЗН Северодонецка и представитель ко-манды Буткова и вручает зеленый пакет АТБ со словами — это вам от команды Игоря Буткова. При этом представитель УТСЗН молча делает фото для отчета. Но это еще не все — в пакете кроме продуктов лежит такая незатейливая листовочка. В которой «Сєвєродонецька міська рада закликає ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА», но не это главное в этой листовке, а главное внизу — «Від команди Ігоря Буткова. Вячеслав Ткачук. Андрій Гавриленко» - сообщила Яна Мирошниченко.

Заявление компании «АТБ»:

Корпорация «АТБ» заявляет о недопустимости мошеннических действий со стороны отдельных представителей органов местного самоуправления и депутатского корпуса разного уровня вокруг реализации общенационального благотворительного проекта по обеспечению продуктами питания первой необходимости социально незащищенных слоев населения. 

С 3 апреля 2020 года Корпорация «АТБ» запустила совместный с Министерством социальной политики Украины благотворительный проект адресной помощи социально незащищенным слоям населения в виде продуктовых наборов и товаров повседневного потребления. 

На сегодня представителям социальных ведомств по всей стране уже передано 437 248 продуктовых наборов на сумму более 72,5 млн грн. А до 23 апреля будут переданы 571 572 на сумму 100 млн грн.

Как выяснилось, в отдельных случаях представители органов местного самоуправления и депутаты разного уровня присваивают инициативу реализации проекта в свою сторону, сознательно вводя в заблуждение получателей помощи и решая таким образом свои будущие политические амбиции.  

В качестве примеров таких действий можем привести следующее:

Депутат из Бердянска Виктор Цуканов
Нардеп из Тернополя Андрей Богданец
Команда Игоря Буткова из Северодонецка
Политическая сила «Пчела» c Каменского 

Корпорация «АТБ» требует предоставить официальные объяснения по поводу приведенных фактов от указанных лиц и политических организаций, а также оставляет за собой право использовать все доступные и законные методы о защите чести, достоинства и деловой репутации.


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