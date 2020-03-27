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В Украине за сутки подтвердили 397 новых случаев COVID-19

Сегодня, 11:23 citynews.net.ua | Напечатать

В течение 15 апреля получено 397 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

На амбулаторном лечении в украинских больницах находятся 2706 пациентов. Всего госпитализированы 1455 человек, из них 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких 72 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

186 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего с начала эпидемии украинскими медиками подтверждено 4161 случай COVID-19, исследовано 42823 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.

По областям Украины подтверждено:

  • Винницкая обл. - 279 случаев (12 выздоровели)
  • Волынская обл. - 109 случаев (3 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 78 случаев (8 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 12 случаев (6 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 162 случая (1 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 116 случаев (12 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 115 случаев (12 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 401 случай (18 выздоровели)
  • м. Киев - 644 случая (27 выздоровели)
  • Киевская обл. - 234 случая (14 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 198 случаев (1 выздоровел)
  • Львовская обл. - 166 случаев (6 выздоровели)
  • Луганская обл. - 4 случая;
  • Николаевская обл. - 22 случая;
  • Одесская обл. - 73 случая;
  • Полтавская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 204 случая (8 выздоровели)
  • Сумская обл. - 80 случаев (2 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 333 случая (18 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 40 случаев (2 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 44 случая (3 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 37 случаев (3 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 110 случаев (4 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 662 случая (21 выздоровел)
  • Черниговская обл. - 11 случаев (2 выздоровели).

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В Украине за сутки подтвердили 397 новых случаев COVID-19 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня