В Украине за сутки подтвердили 397 новых случаев COVID-19

В течение 15 апреля получено 397 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

На амбулаторном лечении в украинских больницах находятся 2706 пациентов. Всего госпитализированы 1455 человек, из них 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких 72 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

186 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего с начала эпидемии украинскими медиками подтверждено 4161 случай COVID-19, исследовано 42823 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.

По областям Украины подтверждено: