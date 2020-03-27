В Украине за сутки подтвердили 397 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки подтвердили 397 новых случаев COVID-19Сегодня, 11:23
В течение 15 апреля получено 397 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
На амбулаторном лечении в украинских больницах находятся 2706 пациентов. Всего госпитализированы 1455 человек, из них 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких 72 человека.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
186 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Всего с начала эпидемии украинскими медиками подтверждено 4161 случай COVID-19, исследовано 42823 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.
По областям Украины подтверждено:
- Винницкая обл. - 279 случаев (12 выздоровели)
- Волынская обл. - 109 случаев (3 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 78 случаев (8 выздоровели)
- Донецкая обл. - 12 случаев (6 выздоровели)
- Житомирская обл. - 162 случая (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 116 случаев (12 выздоровели)
- Запорожская обл. - 115 случаев (12 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 401 случай (18 выздоровели)
- м. Киев - 644 случая (27 выздоровели)
- Киевская обл. - 234 случая (14 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 198 случаев (1 выздоровел)
- Львовская обл. - 166 случаев (6 выздоровели)
- Луганская обл. - 4 случая;
- Николаевская обл. - 22 случая;
- Одесская обл. - 73 случая;
- Полтавская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)
- Ровенская обл. - 204 случая (8 выздоровели)
- Сумская обл. - 80 случаев (2 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 333 случая (18 выздоровели)
- Харьковская обл. - 40 случаев (2 выздоровели)
- Херсонская обл. - 44 случая (3 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 37 случаев (3 выздоровели)
- Черкасская обл. - 110 случаев (4 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 662 случая (21 выздоровел)
- Черниговская обл. - 11 случаев (2 выздоровели).