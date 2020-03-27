Из плена российских террористов освободили 9 украинцев. Еще планируют обменять 10 человек

В Донецкой области на КПВВ «Майорск» состоялся очередной этап обмена пленными. В результате на свободу вышли 9 украинцев, которых обменяли на 10 террористов.

Как сообщила Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook, начался «третий этап взаимного освобождения граждан по формуле «всех на всех» в первой локации — КПВВ «Майорск».

Всего 16 апреля на подконтрольную правительству Украины территорию будет возвращено 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Среди 9-ти человек, которые возвращаются из оккупированной территории Донецкой области, есть и Виктор Шайдов. Он — военнослужащий ВСУ, который попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года.

С учетом карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса, люди пройдут обязательную обсервацию в течении двух недель.