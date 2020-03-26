В Днепре СБУ ликвидировала банду устраивавшую по заказу ФСБ взрывы и поджоги

Деятельность организованной преступной группировки, которая причастна к совершению террористических актов в различных регионах Украины, разоблачила и блокировала в Днепре СБУ.

Как сообщает пресс-служба СБУ, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированной территории АР Крым, известный по прозвищу «Ариец».

Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц. Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России.

Для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока.

По данным следствия органов безопасности, участники группы причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минировании и поджогов жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

Во время обысков в помещениях, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц.

Также выявлено почти 200 000 гривен, более 20 000 американских долларов и 3000 евро, полученных преступным путем.

Полученные средства поражения и предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, главарям группировки сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для поиска и привлечения к ответственности всех участников группы. Проверяется информация о причастности злоумышленников к организации и совершению других преступлений, в том числе заказных убийств.