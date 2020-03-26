В время учений в Донецкой области разорвался миномет - 1 погибший и 8 раненых

14 апреля, во время плановых занятий по боевой подготовке на из полигоне в Донецкой области, погиб один военнослужащий, семеро получили ранения различной степени тяжести. Еще один воин от госпитализации отказался.

По предварительной информации трагическое событие произошло в ходе выполнения упражнения практических стрельб из миномета калибра 82 мм.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, расследуют обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника и ранения восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины, произошло вследствие нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, 14 апреля 2020 около 11 час. 40 мин. в ходе проведения плановых учебных стрельб из 82-мм миномета, проходивших на одном из военных полигонов на территории Донецкой области произошел взрыв миномета.

Во время взрыва 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций погиб. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени.